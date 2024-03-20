20.03.2024 07:30 Рита Парфенова

20 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Як завжди, День весняного рівнодення супербагатий на свята міжнародного масштабу.





2012 року ООН проголосила 20 березня Міжнародним днем щастя з метою підтримати ідею про те, що всі люди планети прагнуть щастя.



Цей день, коли можна і потрібно згадувати найщасливіші моменти вашого життя. Налаштуйтеся на позитивний лад, відкиньте погані думки, посміхніться та обійміть міцніше своїх близьких та рідних, адже всі ми щасливі саме завдяки їм.



Цікаво, що ініціатива започаткування Міжнародного дня щастя надійшла з невеликої гірської країни — Бутану. Вважається, що жителі Королівства Бутан є найщасливішими людьми у світі – чемпіонами з коефіцієнта Валового Національного Щастя, яким вимірюється національний добробут громадян. До речі, саме поняття коефіцієнта Валового Національного Щастя було запроваджено та культивовано четвертим королем Бутану і стало одним із понять неофіційної державної філософії країни.



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На 20 березня цього року випадає День весняного рівнодення (Equinox). Це одне з найунікальніших явищ природи, коли «центр Сонця у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор».



Говорячи простіше, в цей день Земля, обертаючись навколо своєї уявної осі, що проходить через полюси, одночасно рухаючись навколо Сонця, знаходиться в такому положенні до світила, що сонячні промені, що несуть теплову енергію, падають прямо на екватор. Сонце переходить із південної півкулі в північну, і в ці дні у всіх країнах день майже дорівнює ночі.



У День весняного рівнодення починається Новий рік у багатьох народів та народностей Землі: Іран, Афганістан, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан – практично всі країни Великого шовкового шляху пов'язують початок нового року з цим явищем природи.



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До речі, в астрологів сьогодні є професійне свято. Понад десять років тому західні астрологи запропонували відзначати Міжнародний день астрології саме 20 березня, коли починається астрономічний та астрологічний рік, Сонце на цей час набуває знак Овна. Тож логічно було б обмити входження до «овенної» зони зіркового календаря.



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У всьому світі 20 березня, з ініціативи ООН, відзначається День Землі. Причому у календарі міжнародних свят існує два Дні Землі – сьогоднішній день відзначається у День весняного рівнодення, а другий – 22 квітня. Перший має миротворчу та гуманістичну спрямованість, другий – екологічну.



Дата 20 березня була обрана та офіційно затверджена в 1971 році ООН для Дня Землі саме тому, що на цей час випадає день весняного рівнодення, коли змінюється біологічний ритм планети, і вона переходить на новий виток свого розвитку, коли відбувається пробудження природи та її оновлення. Це день, під час якого за традицією дзвонить Дзвін світу. Його потрійний удар символізує: минуле, сьогодення та майбутнє.



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З 1985 року багато країн святкують 20 березня Міжнародний день без м'яса. Цього дня магазини та ресторани відмовляються від продажу м'яса, а активісти пропагують вегетаріанство, а також ідеї співчуття тваринам та захисту довкілля.



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А ще 20 березня – Міжнародний день франкофонії: свято всіх, хто розмовляє французькою, а також усіх, хто вивчає і любить французьку мову.

Також цього дня

У 43 році до н. народився Публій Овідій, римський поет («Наука кохання», «Метаморфози»).



1602 – голландська Ост-Індська компанія запроваджує пайове володіння суспільством. Це перші акції історії економіки.



1639 – народився Іван Мазепа, державний та політичний діяч, гетьман України (1687 – 1708).



1669 – Рада старшин запорізьких козаків визнала протекторат Туреччини над частиною Правобережної України.



1828 – народився Генрік Ібсен, класик норвезької літератури та світової драматургії – творець фантазера Пер Гюнта та п'єси про жіночу емансипацію «Ляльковий дім».



1852 – опубліковано роман Гаррієт Бічер Стоу «Хатина дядька Тома».



1860 – народився Едуард Бухнер, німецький вчений-хімік, лауреат Нобелівської премії, автор роботи «Про спиртове бродіння без участі дріжджових клітин».



1902 – американський технік Натан Стаблфілд продемонстрував перший мобільний телефон, перебуваючи зі своїм винаходом на пароплаві, що плив по Потомаку, що мало на увазі відсутність будь-яких провідних комунікацій. Факт передачі голосу на відстані підтвердили свідки. Чи то тоді оцінити новинку гідно ніхто так і не зумів, чи то за всім цим ховався лише трюк у стилі Коперфільда, але технічні характеристики апарату так і залишилися невідомими.



1917 – українського історика Михайла Грушевського обрано головою Центральної Ради.



1934 – у гавані Кіля інженер Рудольф Кухнольд, який очолював дослідницьку лабораторію військово-морського флоту Німеччини, вперше зазнав радара.



1950 – народився Вільям Херт, американський актор, володар "Оскара" ("Парк Горького", "Поцілунок жінки-павука").



1963 – народився Девід Тьюліс, англійський актор, режисер, сценарист.



1965 – народився Кріс Уедж, американський режисер та мультиплікатор (серія «Льодовиковий період»).



1976 – народився Честер Беннінгтон, вокаліст нью-метал гурту Linkin Park.



1997 - газета "Уолл-стріт Джорнел" засуджується до рекордного штрафу - 222,7 мільйона доларів за поширення хибних відомостей про брокерську фірму.



2007 – вийшла комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. українського розробника GSC Game World.



2018 – Україна та Катар підписали угоду про безвізовий режим.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Микита, Мирон, Олександра, Парасковія, Світлана, Севастьян, Сергій, Уляна.

за Юліанським календарем: Анна, Антоніна, Василь, Еміль, Євген, Євдокія, Катерина, Ксенія, Лаврентій, Марія, Микола, Мотрона, Надія, Нестор, Ніл, Оксана, Омелян, Павло.