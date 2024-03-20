20.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 20 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Наповнений різноманітними емоціями день може позначитися на настрої, проте варто пам'ятати, що ці емоції скоріше поверхневі, ніж глибокі, і не слід зациклюватися ними; можливі тертя у спілкуванні, і найкращим рішенням буде переключити увагу на щось інше, щоб проблеми вирішились.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен не раз отримає можливість блиснути своїми талантами, показавши себе у найвигіднішому світлі. Інша річ, що перегинати ціпок тут теж не варто. Буває достатньо однієї вдалої думки чи жарту, щоб привернути до себе увагу. Цей день можна використовувати для того, щоб завести корисні знайомства, заразити оточуючих своїми ідеями або навіть знайти спонсора для реалізації власних проектів.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Кращим рішенням для Тельця буде відпочинок та релаксація (звісно, по можливості). І забудьте про тих, хто закликає до активного відпочинку! Тільки м'який диван або на крайній край затишне крісло. А з усіх розваг найкращими будуть зомбоящик та улюблена книга. Що ж до активного відпочинку, то для нього Тельце ще матиме час в інші дні.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Будь-які починання Близнюків обіцяють бути дуже успішними! Можливо, їх дивуватиме інертність оточуючих, але Близнюки зуміють знайти потрібні слова, щоб розгойдати їх і запалити своїми ідеями. Однак особливо добре вдаватимуться Близнюкам ті справи, які залежать від їхньої особистої ініціативи та енергійності. Ну а щодо інертності оточуючих, то і Бог з нею, конкурентів буде менше.

Рак (22 червня – 23 липня)

Найкраще, що може зробити Рак, – це зайнятися якоюсь творчістю. Зосередитись на поточних справах йому буде складно, а от помалювати чи написати що-небудь – будь ласка. При цьому потяг до творчості цілком можна поєднати з чимось корисним. Наприклад, зайнятися дизайном власної квартири, а заразом і зробити прибирання в будинку.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У голову Леву може спасти чимало оригінальних, нестандартних ідей. Ідеї ці будуть не тільки відрізнятися несподіваними поворотами логіки, а й виявляться напрочуд вірними та перспективними. Загалом у Лева однаково добре працюватиме і логіка, і інтуїція. Причому інтуїція набуде такої ж чіткості, як і звичайне мислення.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У Діви день перекладання папірців – нічим іншим їй займатися, швидше за все, не захочеться. Натомість перекладати та сортувати папірці у Діви виходитиме віртуозно! З цієї причини найкраще, що може зробити Діва, – це не сперечатися із зірками, а використовувати день для того, щоб без зайвого поспіху навести лад у своїй особистій бухгалтерії, рахунках та інших паперових справах.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Найкращим рішенням для Терезів буде присвятити день якомусь зі своїх хобі. На жаль, розхитатися на щось потрібне, але нецікаве, Терезам буде зовсім складно. А ось у справах, які викликають у них живий інтерес, результати обіцяють бути приголомшливими! Отже вибір у Терезів небагатий: або заснути за важливими, але нудними справами, або витратити день на те, що їм дійсно подобається.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Ворогам та недоброзичливцям Скорпіона можна лише поспівчувати! Всі, хто цього дня стоять у Скорпіона на шляху, ризикують зазнати великих втрат. Винахідливість Скорпіона здатна здорово допомогти йому не тільки обійти будь-які хитромудрі пастки, але й розібратися зі своїми супротивниками максимально ефективним і при цьому далеко не найгуманнішим способом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки якщо до чогось і схиляють Стрільця, то це до лінощів і підвищеної сонливості. Сонний стан може переслідувати його аж до вечора. Якщо Стрілець не знайде у собі сили підбадьоритися та налаштуватися на активність, день так і мине, не принісши нічого особливого. Спробуйте зранку випити зайву філіжанку міцної кави. Ну, а якщо не допоможе – тут уже нічого не вдієш!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День у Козерога обіцяє складатися надзвичайно вдало, будь-які справи в його руках будуть сперечатися. Козеріг здатний здивувати оточуючих як своєю енергійністю, так і підвищеною кмітливістю. Іншими словами, день настільки сприятливий, що було б нерозумно витратити його на дрібниці. Вам під силу взятися за справді великі справи!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки щедро наповнюють Водолія спокійною впевненістю у собі. День обіцяє складатися неквапливо та без особливих потрясінь. Якщо ж Водолій бажає чогось більшого, ніж просто нормально провести день, то все залежить від його ініціативності. Можна, наприклад, організувати якийсь захід чи вечірку. Якщо у вас вдасться розкачати оточуючих, вони ще довго будуть вам вдячні за отриманий позитив.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У Риб день пройде без особливих подій та потрясінь. Поточні справи не будуть викликати ентузіазму, а з усіх розваг вони віддадуть перевагу розважатися вдома, лежачи на своєму улюбленому дивані. Що ж до домашніх турбот (зокрема і термінових), їх Рибам захочеться відкласти якийсь час. І даремно, бо ці справи не відібрали б у них надто багато сил. А ось «якийсь час» може так ніколи і не наступит