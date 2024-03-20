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20.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 березня

Упродовж усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 9–11° тепла.

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Народні прикмети

  • Похмурий день обіцяє заморозки увечері.
  • Морозний день віщує холод у найближчий місяць.
  • Південний вітер – до весняної посухи.
  • Встановлюється вже тепла погода, але холод ще не поспішає відступати: "З дахів капає, а за ніс хапає", вдень весняна капель, а на вечір може бути мороз.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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