Прогноз погоди у Харкові на 20 березня

Упродовж усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 9–11° тепла.
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Наповнений різноманітними емоціями день може позначитися на настрої, проте варто пам'ятати, що ці емоції скоріше поверхневі, ніж глибокі, і не слід зациклюватися ними; можливі тертя у спілкуванні, і найкращим рішенням буде переключити увагу на щось інше, щоб проблеми вирішились.
Упродовж усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
Як завжди, День весняного рівнодення супербагатий на свята міжнародного масштабу.
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