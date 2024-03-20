20.03.2024 08:26 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 20 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники вісім разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби підрозділи ДСНС не залучались до гасіння пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів.



Загалом з 19 по 20 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

9 – на допомогу населенню;

1 – на обстеження територій після ворожих обстрілів;

1 – ідентифікація вибухонебезпечних предметів;

5 – інші виїзди.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за цей період вилучили та безпечно знешкодили 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у полі біля села Федорівка Барвінківської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Від детонації трактор був повністю знищений, а механізатор отримав поранення.