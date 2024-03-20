Харківщина на ранок 20 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники вісім разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби підрозділи ДСНС не залучались до гасіння пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів.
Загалом з 19 по 20 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічні підрозділи ДСНС за цей період вилучили та безпечно знешкодили 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у полі біля села Федорівка Барвінківської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Від детонації трактор був повністю знищений, а механізатор отримав поранення.
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