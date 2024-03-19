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19.03.2024  16:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині трактор підірвався на міні

Мешканець Харківщини постраждав від вибуху.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 19 березня 2024 троку  у полі поблизу села Федорівка Барвінківської громади тракторист підірвався, наїхавші на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор отримав поранення. Наразі він госпіталізований до лікувального закладу.
 
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 Рятувальники разом з правоохоронцями допомагали транспортувати постраждалого до карети швидкої. На місці події також працювали сапери ДСНС.
 
Тэги:  вибух, міна, харків
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