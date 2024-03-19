19.03.2024 16:03 Дмитро Колонєй
Більше десяти тисяч звернень мешканців Харкова виконали комунальники
Яким роботами займалися та які проблеми вирішують наразі фахівці підприємства розповіли у КП «Харківводоканал».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
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з початку року виконали понад 13 тис. звернень харків'ян з усунення нештатних ситуацій на комунікаціях;
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близько 1 тис. заявок комунальники відпрацювали за минулий тиждень;
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90% термінових ремонтів складають засмічення у каналізації, які створюють самі мешканці;
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продовжуються всі заплановані масштабні заміни трубопроводів та обладнання.
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технічно зношені мережі вже оновлено у 14-ти будинках, за сімома адресами тривають капітальні ремонти. Зокрема, на проспектах Тракторобудівників і Слави, вулицях Волонтерській, Вокзальній, бульварі Івана Каркача», - зазначив Олексій Кучеревський.
К Слобідському районі напередодні комунальники переклали 60 м системи холодної води на пр. Льва Ландау. На черзі - реконструкція каналізаційного трубопроводу в Садовому проїзді.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що за минулі вихідні працівники КП «Харківські теплові мережі» виконали
низку відновлювальних робіт.
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