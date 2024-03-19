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19.03.2024  16:03   Дмитро Колонєй

Більше десяти тисяч звернень мешканців Харкова виконали комунальники

Яким роботами займалися та які проблеми вирішують наразі фахівці підприємства розповіли у КП «Харківводоканал».

Виконали більше десяти тисяч звернень містян харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
  • з початку року виконали понад 13 тис. звернень харків'ян з усунення нештатних ситуацій на комунікаціях;
  • близько 1 тис. заявок комунальники відпрацювали за минулий тиждень;
  • 90% термінових ремонтів складають засмічення у каналізації, які створюють самі мешканці;
  • продовжуються всі заплановані масштабні заміни трубопроводів та обладнання.
  • технічно зношені мережі вже оновлено у 14-ти будинках, за сімома адресами тривають капітальні ремонти. Зокрема, на проспектах Тракторобудівників і Слави, вулицях Волонтерській, Вокзальній, бульварі Івана Каркача», - зазначив Олексій Кучеревський.
 
К Слобідському районі напередодні комунальники переклали 60 м системи холодної води на пр. Льва Ландау. На черзі - реконструкція каналізаційного трубопроводу в Садовому проїзді.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за минулі вихідні працівники КП «Харківські теплові мережі» виконали низку відновлювальних робіт.

 

 

Тэги:  ремонт, вода, харків
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