19.03.2024 15:27 Дмитро Колонєй

Під Харковом аферистка обшахраювала бабусю на 119 тисяч

Правоохоорнці Харкова нагадали, як не потрапити на гачок шахраїв.



Під Харковом аферистка обшахраювала бабусю на 119 тисяч



Як повідомляє РЕДПОСТ , 18 березня 2024 року до чугуївських правоохоронців звернулаяся 80-річна жінка та розповіла, що напередодні їй зателефонувала невідома жінка, представилася працівником поліції та повідомила, що її донька на автомобілі збила неповнолітню дитину.

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Щоб не притягати «винуватицю ДТП» до відповідальності, зловмисниця заявила, що потрібні гроші. Після телефонної розмови літня жінка перерахувала на рахунок аферистів 119 тисяч гривень. Лише потім вона дізналась, що із родичкою все гаразд, а її ошукали.

Що робити, аби не потрапити у пастку шахраїв?

Не втрачайте пильності у розмові з незнайомцями!

Отримавши такий дзвінок, перш за все, не панікувати і не поспішайте виконувати умови аферистів.

Попросіть людину, яка представилася працівником поліції, назвати прізвище, ім'я, по батькові і дату народження затриманого родича. Практично в ста відсотках випадків такою інформацією злочинці не володіють.

Уточніть, в якому саме відділі поліції знаходиться ваш родич.

Спробуйте якнайшвидше передзвонити тому, хто «потребує негайної допомоги» або людям, які можуть в цей момент бути поруч і підтвердити або спростувати те, що трапилося.

Обов’язково поінформуйте про подію поліцію за