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19.03.2024  14:58   Рита Парфенова

Скільки коштує насіння у Харкові

У Харкові було проведено аналіз цін на насіння, посадкові матеріали та інші супутні товари.

насіння

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість насіння залежить від типу, сорту рослин, ваги та виробника. Ціни на насіння коливаються в межах від 5 до 20 гривень за упаковку. Вага насіння в упаковці зазвичай коливається від 0,5 до 10 грамів, залежно від виду рослин. Крім того, посадкова цибуля продається від 80 гривень за кілограм, а картопля - від 70 гривень за кілограм.

Універсальний грунт варіюється в ціні від 25 гривень за 2,5 літри, залежно від складу, об’єму та торгової марки. Щодо цін на пластикові горщики, вони починаються від 3,5 гривень за штуку, а торф'яні горщики коштують від 40 гривень за 10 штук.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що змінилася вартість ковбаси та сиру у супермаркетах.
Тэги:  ціни, харків
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