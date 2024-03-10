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10.03.2024  13:05   Дмитро Колонєй

В Україні дорожчають два продукти: які саме

Стало відомо про нові тенденції на ринку.


В Україні дорожчають два продукти: які саме
Як пише РЕДПОСТ, супермаркети відновили ціни. Змінилася вартість ковбаси та сиру.
 
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Ковбаса

  • Середня вартість вареної ковбаси Алан докторську встановлена ​​на рівні 328,49 грн/кг, що дорожче, ніж минулого місяця – 323,20 грн/кг.
  • Наразі докторську загалом можна придбати за 299,00 грн/кг, а Глобине докторську за 254,00 грн/кг.
 

Сир

  • Кілограм сиру Звени Гора голландський 45% продається по 499,10 грн. Минулого місяця його вартість становила 475,72 грн/кг.
  • Комо російський подорожчав 50% майже на 5 гривень до 446,19 грн/кг.

 

Тэги:  сир, ціни
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