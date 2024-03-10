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10.03.2024  12:27   Дмитро Колонєй

Збив людину та кинув помирати водій під Харковом: розшукуються свідки ДТП

Розшукуються очевидці смертельної аварії у передмісті Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція встановлює свідків та винуватця ДТП у Харківському районі 
 
8 березня близько 18:50 біля будинку 38 по вулиці Дніпровській у місті Мерефа в районі зупинки «Артемівка» невстановлений автомобіль скоїв наїзд на 65-річного чоловіка та втік з місця. 
Наступного дня від отриманих травм постраждалий помер у лікарні. 
 
Наразі поліція проводить заходи щодо встановлення та затримання водія.
Всіх, хто був свідком даної події або володієте будь-якою інформацією, просимо повідомити до поліції за телефонами 099-073-24-99, 102 або іншим зручним для вас способом.
Тэги:  смерть, розшук, харків, дтп
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