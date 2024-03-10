10.03.2024 12:27 Дмитро Колонєй

Збив людину та кинув помирати водій під Харковом: розшукуються свідки ДТП

Розшукуються очевидці смертельної аварії у передмісті Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , поліція встановлює свідків та винуватця ДТП у Харківському районі

8 березня близько 18:50 біля будинку 38 по вулиці Дніпровській у місті Мерефа в районі зупинки «Артемівка» невстановлений автомобіль скоїв наїзд на 65-річного чоловіка та втік з місця.

Наступного дня від отриманих травм постраждалий помер у лікарні.

Наразі поліція проводить заходи щодо встановлення та затримання водія.

Всіх, хто був свідком даної події або володієте будь-якою інформацією, просимо повідомити до поліції за телефонами 099-073-24-99, 102 або іншим зручним для вас способом.