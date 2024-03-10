10.03.2024 11:31

Росіяни били по Харкову новою масованою бомбою

Окупанти визнають викорастання нової КАБ під час бомбування Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на театрі воєнних дій з'явилися нова руйнівна російська бомба - ФАБ-1500. Вона перетворена загарбниками з базової зброї радянських часів на плануючу бомбу, яка може спричинити вирву шириною п'ятнадцять метрів.

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За інформацією CNN, це, по суті, 1,5-тонна зброя, майже половина якої складається з фугасних речовин. Вона доставляється винищувачами з відстані близько 60-70 кілометрів, поза зоною досяжності багатьох українських ППО. ФАБ-1500 є ще одним прикладом того, як Росія веде свою війну в Україні, завдаючи масових руйнувань, перш ніж спробувати захопити територію.

ФАБ-1500 спрямовується на ціль за допомогою системи наведення та висувних крил, які дозволяють їй планерувати до цілі.

Використання бомб ФАБ стало критично важливим елементом російського наступу в Донецькій області, особливо при зрівнянні з землею української оборони в Авдіївці та навколо неї. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив CNN, що напередодні та під час битви за Авдіївку протягом кількох днів було випущено сотні авіабомб. Лише за 48 годин на Авдіївському напрямку їх було використано 250".

Росіяни переробляють радянські радянські бомби на плануючі, і хоч це недешева і нешвидка трансформація, але все одно вона набагато вигідніша, ніж мільйони доларів, які коштує ракета, сказав Юрій Ігнат.

Протягом кількох тижнів і українські, і російські джерела говорили про застосування масованої бомби в Херсоні на півдні та Харкові на півночі.

Аналітики зазначають, що переобладнані бомби ФАБ можуть бути використані лише проти стаціонарних цілей, але в запеклій війні на виснаження на сході основні українські позиції загалом відомі росіянам.