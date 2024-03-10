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10.03.2024  10:53   Дмитро Колонєй

На Харківщині через обстріли загинув мирний мекшканець: фото наслідків ударів

Загарбники завдали авіаційних та артилерійських ударів по прикордонних та прифронтових районах Харківщини.

 
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупанти обстріляли селища Харківщини.
 
  • Село Волохівка. Внаслідок ворожого обстрілу в гаражі загинув цивільний чоловік 1950 р.н., пошкоджено будинок та господарськи споруди. 
  • Село Одноробівка. Артобстріл відбувся о 17:00. Зазнали руйнувань три приватних будинки. 
  • Вовчанськ. Внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано приватний будинок, пошкоджено житлові будинк. В торговельному павільйоні через обстріл виникла пожежа.
  • Липці. Ворог обстріляв селище з артилерії. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт.  
  • Вовчанські Хутори. Загарбники гатили по селу з артилерії. Пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, техніка. 
  • Караїчне. Внаслідок обстрілу росіянами в селі зруйновано приватний будинок. 
  • Колісниківка. Внаслідок артобстрілу калібром 203 мм 2С7 «Піон» пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок. 
  • Нечволодівка. Внаслідок артобстрілу калібром 152 мм, РСЗВ «Смерч» пошкоджено інфраструктурні об’єкти, приватні домоволодіння.
  • Богодухів. Пошкоджений приватний сектор, господарчі споруди.
 
 
 
Упродовж доби слідчі, криміналісти,  вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих. 
 
Тэги:  вбивство, агрессия россии, харків
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