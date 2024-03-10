10.03.2024 10:53 Дмитро Колонєй
На Харківщині через обстріли загинув мирний мекшканець: фото наслідків ударів
Загарбники завдали авіаційних та артилерійських ударів по прикордонних та прифронтових районах Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупанти обстріляли селища Харківщини.
-
Село Волохівка. Внаслідок ворожого обстрілу в гаражі загинув цивільний чоловік 1950 р.н., пошкоджено будинок та господарськи споруди.
-
Село Одноробівка. Артобстріл відбувся о 17:00. Зазнали руйнувань три приватних будинки.
-
Вовчанськ. Внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано приватний будинок, пошкоджено житлові будинк. В торговельному павільйоні через обстріл виникла пожежа.
-
Липці. Ворог обстріляв селище з артилерії. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
-
Вовчанські Хутори. Загарбники гатили по селу з артилерії. Пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, техніка.
-
Караїчне. Внаслідок обстрілу росіянами в селі зруйновано приватний будинок.
-
Колісниківка. Внаслідок артобстрілу калібром 203 мм 2С7 «Піон» пошкоджено господарчі споруди, приватний будинок.
-
Нечволодівка. Внаслідок артобстрілу калібром 152 мм, РСЗВ «Смерч» пошкоджено інфраструктурні об’єкти, приватні домоволодіння.
-
Богодухів. Пошкоджений приватний сектор, господарчі споруди.
Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0