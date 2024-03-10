10.03.2024 10:00

Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, за інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, на 10 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 14

Золочів - 11

Харків - 15

Богодухів - 15

Коломак - 11

Великий Бурлук - 11

Печеніги -12

Слобожанське - 16

Куп’янськ -13

Красноград - 11

Лозова - 11

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 9 березня 2024 року.