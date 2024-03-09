Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 8 березня 2024 року.
Комментариев: 0
Фінансові питання стають важливими, але не варто ухвалювати важливих рішень, а лише проаналізувати ситуацію.
У Харкові весь день буде хмарним, без опадів.
Щорічно у другу суботу березня відзначається День землевпорядника України.
влажность:
давление:
ветер: