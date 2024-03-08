08.03.2024 09:47 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів – 11

Богодухів – 14

Коломак – 10

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 14

Слобожанське – 11

Купянск – 10

Красноград – 12

Лозова – 11

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 7 березня 2024 року.