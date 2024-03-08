08.03.2024 09:18 Рита Парфенова

Обстріли військових рф забрали життя трьох цивільних, є поранені: ситуація на Харківщині на ранок 8 березня

Протягом доби населені пункти Чугуївського та Куп'янського та Богодухівського районів були обстріляні загарбниками з різних видів озброєння. Жертвами цих нападів стали звичайні цивільні громадяни.



Наслідки ракетного удару по місту Чугуїв

Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини.

Зафіксовані руйнування:

місто Чугуїв . 8 березня 00:06 росіяни обстріляли місто із ЗРК С-300. Сталося влучання в землю, в межах житлової забудови. Під час обстрілу вибиті вікна 9-поверхового житлового будинку. Фасад торгово-розважального центру, банку, крамниці, готелю отримали ушкодження. Загалом, пошкоджено 13 автомобілів. У результаті цього інциденту постраждали семеро мирних мешканців: чотири чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка віком 3 роки і 8 місяців.

. 8 березня 00:06 росіяни обстріляли місто із ЗРК С-300. Сталося влучання в землю, в межах житлової забудови. Під час обстрілу вибиті вікна 9-поверхового житлового будинку. Фасад торгово-розважального центру, банку, крамниці, готелю отримали ушкодження. Загалом, пошкоджено 13 автомобілів. У результаті цього інциденту постраждали семеро мирних мешканців: чотири чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка віком 3 роки і 8 місяців. місто Вовчанськ . 7 березня о 10:00 російські військові владири по місту керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеня, без госпіталізації.

. 7 березня о 10:00 російські військові владири по місту керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеня, без госпіталізації. місто Куп'янськ . 7 березня з 22:14 по 23:00 сталася серія обстрілів. Близько 22:08 місто було обстріляно з РСЗВ "Ураган", що призвело до загибелі двох мирних громадян – 64-річної жінки й 58-річного чоловіка – та поранення 44-річного чоловіка. Загалом пошкоджено приватні будинки та автомобілі. З-під завалів врятовано постраждалого 36-річного чоловіка.

. 7 березня з 22:14 по 23:00 сталася серія обстрілів. Близько 22:08 місто було обстріляно з РСЗВ "Ураган", що призвело до загибелі двох мирних громадян – 64-річної жінки й 58-річного чоловіка – та поранення 44-річного чоловіка. Загалом пошкоджено приватні будинки та автомобілі. З-під завалів врятовано постраждалого 36-річного чоловіка. село Басове Золочівської громади. Населений пункт було оьбстріляно 7 березня о 16:39. Частково пошкоджено складську будівлю сільського підприємства, будівлю клубу, будівлю бібліотеки та лінію електропередачі. Без постраждалих.

Населений пункт було оьбстріляно 7 березня о 16:39. Частково пошкоджено складську будівлю сільського підприємства, будівлю клубу, будівлю бібліотеки та лінію електропередачі. Без постраждалих. село Синельникове Чугуївського району перебувало під вогнем ворога 7 березня о 16:25. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, впродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих.

Протягом 7 березня поліцейські Харківщини:

здійснили 4 огляди місць подій;

відкрили 37 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Усього з початку повномасштабного вторгнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості про понад 18640 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 березня 2024 року.