    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На пожежі у Харкові загинув дідусь
10.03.2024  09:18   

На пожежі у Харкові загинув дідусь

Що сталося розповіли вогнеборці Харкова.

 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, , рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі трьох відділень  виїхали за викликом на пожежу о 6:47 10 березня 2024 року. Палахав вогонь у житловому 16-ти поверховому будинку на проспекті Л. Свободи 35-В, Шевченківського району міста Харкова.
 
 
На місце події було з’ясовано, що у квартирі на першому поверсі горять домашні речі на площі пожежі 20 кв.м. Через надмірну задимленість вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
 
В одній із кімнат, рятувальниками було виявлено тіло 74-річного чоловіка.
Пожежу було ліквідовано о 07:34.
Причина загоряння – встановлюється.
 
Тэги:  пожежа, смерть, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.03 Надзвичайні події У вогні побутових пожеж на Харківщині постраждали люди 09.03 Надзвичайні події Рятувальники загасили одну пожежу внаслідок обстрілів й майже чотири десятки підпалів сухостою 07.03 Надзвичайні події Харківщина на ранок 7 березня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 