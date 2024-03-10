10.03.2024 09:18
На пожежі у Харкові загинув дідусь
Що сталося розповіли вогнеборці Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, , рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі трьох відділень виїхали за викликом на пожежу о 6:47 10 березня 2024 року. Палахав вогонь у житловому 16-ти поверховому будинку на проспекті Л. Свободи 35-В, Шевченківського району міста Харкова.
На місце події було з’ясовано, що у квартирі на першому поверсі горять домашні речі на площі пожежі 20 кв.м. Через надмірну задимленість вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору.
В одній із кімнат, рятувальниками було виявлено тіло 74-річного чоловіка.
Пожежу було ліквідовано о 07:34.
Причина загоряння – встановлюється.
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