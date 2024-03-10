10.03.2024 08:56 Дмитро Колонєй
Окупанти вбили літню людину на Харківшині
Оперативна обстановка на Харківщині на 10 березня 2024 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, ворог з артилерії та мінометів обстріляв
близько 20 населених пунктів Харківщини: Гатище, Бочкове, Бударки, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Гранів, Синьківка.
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10 березня 2024 року о 00:05, у м. Богодухів здійснено обстріл території оздоровчого табору. Внаслідок обстрілу горів мікроавтобус. Пошкоджено 1 господарчу споруду. Без постраждалих.
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18:00 у с. Волохівка Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік.
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▪️ 19:44 у с. Липці Харківського району відбувся ворожий обстріл. Постраждалих немає.
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16:43 с. Одноробівка Богодухівський район. Внаслідок обстрілу горіли три приватні будинки. Без жертв.
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15:04 внаслідок обстрілу м. Вовчанськ горів торгівельний павільйон. Без постраждалих.
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11:47 у с. Нечволодівка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл. Без постраждалих.
За минулу добу ворог наступальних дій не вів.
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 12,27 га території, знищили 323 вибухонебезпечні предмети. Розмінування триває.
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