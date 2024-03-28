28.03.2024 19:06 Дмитро Колонєй

Росіяни завдали авіаційного удару по селищу Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Ветеринарне, Висока Яруга, Красне Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 березня 2024 року.