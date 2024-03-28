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28.03.2024  18:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині піде під суд автослюсар, який допомагав окупантам

Затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно прибічника ворога на Харківщині

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 36-річний автослюсарь з місцевого бетонного заводу на Богодухівщині перейшов на бік ворога під час тимчасової окупації сіл Макарове та Турове Золочівської ОТГ:
 
  • добровільно вирішив допомагати ворогу;
  • допомагав збройним формуванням держави-агресорки у ремонті їхньої автомобільної та військової техніки;
  • «зливав» російським загарбникам дані про проукраїнськи налаштованих громадян, співробітників правоохоронних органів та українських захисників; 
  • «наводив» загарбників на помешкання місцевих жителів, які виїхали зі своїх домівок, які у подальшому обкрадалися окупантами;
  • збирав та передавав ворогу продукти харчування, одяг та інші необхідні речі. 
 
У лютому 2024 року прихильника росіян викрили українські правоохоронці. За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
 
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Обвинувальний акт направлено до Дергачівського районного суду Харківської області. 
 
Чоловіку загрожує тюремний строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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