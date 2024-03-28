28.03.2024 18:33 Дмитро Колонєй
На Харківщині піде під суд автослюсар, який допомагав окупантам
Затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно прибічника ворога на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 36-річний автослюсарь з місцевого бетонного заводу на Богодухівщині перейшов на бік ворога
під час тимчасової окупації сіл Макарове та Турове Золочівської ОТГ:
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добровільно вирішив допомагати ворогу;
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допомагав збройним формуванням держави-агресорки у ремонті їхньої автомобільної та військової техніки;
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«зливав» російським загарбникам дані про проукраїнськи налаштованих громадян, співробітників правоохоронних органів та українських захисників;
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«наводив» загарбників на помешкання місцевих жителів, які виїхали зі своїх домівок, які у подальшому обкрадалися окупантами;
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збирав та передавав ворогу продукти харчування, одяг та інші необхідні речі.
У лютому 2024 року прихильника росіян викрили українські правоохоронці. За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Обвинувальний акт направлено до Дергачівського районного суду Харківської області.
Чоловіку загрожує тюремний строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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