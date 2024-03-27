27.03.2024 20:13 Дмитро Колонєй

Ворог руйнував селища Харківщини авіабомбами та з артилерії

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ветеринарне Харківської області та Харків. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 березня 2024 року.