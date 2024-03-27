27.03.2024 19:35 Дмитро Колонєй
У лікарні Харкова після авіаудару доставили 13 людей
Оновлена інформація щодо обстрілу житлової забудови Харкова від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за оновленою інформацією загинув цивільний чоловік 59 років.
До медичних закладів було доставлено 13 людей:
Діти:
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хлопчик всього лише 3 місяців,
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дівчина майже 2 роки,
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дівчинка 9,
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підліток 13 років.
Діти з травмами середнього ступеня, їм надали допомогу в лікарні та вже виписали.
Жінки переважно середнього та старшого віку — від 21 до 92. Зазнали травм легкого та середнього ступеня. Із них п'ять отримали меддопомогу на місці без подальшої госпіталізації.
55 та 60-річні чоловіки госпіталізовані з середніми ушкодженнями.
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