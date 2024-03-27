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27.03.2024  19:35   Дмитро Колонєй

У лікарні Харкова після авіаудару доставили 13 людей

Оновлена інформація щодо обстрілу житлової забудови Харкова від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за оновленою інформацією загинув цивільний чоловік 59 років.
 
До медичних закладів було доставлено 13 людей:
 

Діти:

  • хлопчик всього лише 3 місяців,
  • дівчина майже 2 роки,
  • дівчинка 9,
  • підліток 13 років.
Діти з травмами середнього ступеня, їм надали допомогу в лікарні та вже виписали.
 
Жінки переважно середнього та старшого віку — від 21 до 92. Зазнали травм легкого та середнього ступеня. Із них п'ять отримали меддопомогу на місці без подальшої госпіталізації.
 
55 та 60-річні чоловіки госпіталізовані з середніми ушкодженнями.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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