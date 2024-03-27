27.03.2024 19:35 Дмитро Колонєй

У лікарні Харкова після авіаудару доставили 13 людей

Оновлена інформація щодо обстрілу житлової забудови Харкова від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за оновленою інформацією загинув цивільний чоловік 59 років.

До медичних закладів було доставлено 13 людей:

Діти:

хлопчик всього лише 3 місяців,

дівчина майже 2 роки,

дівчинка 9,

підліток 13 років.

Діти з травмами середнього ступеня, їм надали допомогу в лікарні та вже виписали.

Жінки переважно середнього та старшого віку — від 21 до 92. Зазнали травм легкого та середнього ступеня. Із них п'ять отримали меддопомогу на місці без подальшої госпіталізації.

55 та 60-річні чоловіки госпіталізовані з середніми ушкодженнями.