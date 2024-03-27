27.03.2024 20:33 Дмитро Колонєй
Харківські борці стали переможцями та призерами чемпіонату України
Цілу купу нагород привезли харківські спортсмени з Київа.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, спортсмени Харківської області вибороли медалі
чемпіонату України з пляжної боротьби серед дорослих, який відбувся з 22 по 23 березня 2024 року в Києві.
На рахунку харківських борців 5 золотих, 4 срібні та 2 бронзові медалі.
Чемпіонами України стали:
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Кароліна Поплавська (вагова категорія до 55 кг),
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Анастасія Кравченко (вагова категорія до 60 кг),
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Тетяна Караченко (вагова категорія до 65 кг),
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Олена Нікітінська (вагова категорія до 70 кг) та
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Денис Михнюк (вагова категорія до 65 кг).
Срібні медалі здобули:
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Алефтина Ляшенко (вагова категорія до 50 кг),
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Оксана Кухта (вагова категорія до 70 кг),
-
Дар’я Константинова (вагова категорія понад 70 кг) та
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Демід Караченко (вагова категорія до 90 кг).
Бронзові нагороди вибороли:
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Софія Бординських (вагова до 60 кг) та
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Станіслав Луценко (вагова до 65 кг).
В загальнокомандному заліку збірна Харківської області посіла перше місце.
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