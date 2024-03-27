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27.03.2024  20:33   Дмитро Колонєй

Харківські борці стали переможцями та призерами чемпіонату України

Цілу купу нагород привезли харківські спортсмени з Київа.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, спортсмени Харківської області вибороли медалі чемпіонату України з пляжної боротьби серед дорослих, який відбувся з 22 по 23 березня 2024 року в Києві.
 
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На рахунку харківських борців 5 золотих, 4 срібні та 2 бронзові медалі.
 

Чемпіонами України стали:

  • Кароліна Поплавська (вагова категорія до 55 кг),
  • Анастасія Кравченко (вагова категорія до 60 кг),
  • Тетяна Караченко (вагова категорія до 65 кг),
  • Олена Нікітінська (вагова категорія до 70 кг) та
  • Денис Михнюк (вагова категорія до 65 кг).
 

Срібні медалі здобули:

 

 

  • Алефтина Ляшенко (вагова категорія до 50 кг),
  • Оксана Кухта (вагова категорія до 70 кг),
  • Дар’я Константинова (вагова категорія понад 70 кг) та
  • Демід Караченко (вагова категорія до 90 кг).
 

Бронзові нагороди вибороли:

 

  • Софія Бординських (вагова до 60 кг) та
  • Станіслав Луценко (вагова до 65 кг).
 
В загальнокомандному заліку збірна Харківської області посіла перше місце.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, пляжна боротьба
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