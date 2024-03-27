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27.03.2024  21:23   

Ворог пошкодив 18 житлових будинків - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян.


Ворог пошкодив 18 житлових будинків - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся до городян.
 
"Сьогодні серед білого дня ворог завдав двох ударів по Харкову. Перший прийшовся по житловому масиву в середмісті, другий - біля Інституту хірургії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще 19 осіб поранено, з них четверо - маленькі діти. 
 
Станом на зараз також маємо 18 пошкоджених житлових будинків і понад 800 вибитих вікон - остаточні цифри надамо завтра, після завершення обстеження мікрорайону. 
 
Паралельно продовжуємо аварійно-відновлювальні роботи. Першочергово закриваємо вікна в тих квартирах, де, попри все, вирішили залишитися жити люди.  
 
Усім мешканцям пошкоджених будинків запропоновано розміщення в міських гуртожитках.
 
Дякую всім, хто продовжує працювати на місці: рятувальникам, правоохоронцям, волонтерам, психологам! 
 
Харків вистоїть! Ми - переможемо!"
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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