27.03.2024 21:23

Ворог пошкодив 18 житлових будинків - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян.



Ворог пошкодив 18 житлових будинків - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся до городян.

"Сьогодні серед білого дня ворог завдав двох ударів по Харкову. Перший прийшовся по житловому масиву в середмісті, другий - біля Інституту хірургії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще 19 осіб поранено, з них четверо - маленькі діти.

Станом на зараз також маємо 18 пошкоджених житлових будинків і понад 800 вибитих вікон - остаточні цифри надамо завтра, після завершення обстеження мікрорайону.

Паралельно продовжуємо аварійно-відновлювальні роботи. Першочергово закриваємо вікна в тих квартирах, де, попри все, вирішили залишитися жити люди.

Усім мешканцям пошкоджених будинків запропоновано розміщення в міських гуртожитках.

Дякую всім, хто продовжує працювати на місці: рятувальникам, правоохоронцям, волонтерам, психологам!

Харків вистоїть! Ми - переможемо!"