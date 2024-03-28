28.03.2024 19:56 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих співробітників закладів професійно-технічної освіти

У Харкові відбувся перший за час війни фестиваль професій «Проф-fest».



Ігор Терехов відзначив кращих співробітників закладів професійно-технічної освіти



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов, виступаючі на фестивалі професій зазначив, що через війну попит на робітничі професії значно зріс, бо для відновлення зруйнованої інфраструктури, доріг, комунікацій та житла необхідні кваліфіковані фахівців - будівельників, електрики, слюсарі.

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«Дуже важливо проводити такі заходи, як цей, щоб наші діти обрали професію, де зможуть реалізувати свій потенціал. І сьогодні, коли ворог щодня знищує нашу інфраструктуру, енергетику, житлові масиви, я дуже хочу, щоби саме наші люди все це відбудували і зробили краще, ніж було. Впевнений, що так і буде», - наголосив мер.

Також Ігор Терехов вручив Подяки міського голови співробітникам закладів професійно-технічної освіти міста.