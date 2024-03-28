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28.03.2024  19:56   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих співробітників закладів професійно-технічної освіти

У Харкові відбувся перший за час війни фестиваль професій «Проф-fest».


Ігор Терехов відзначив кращих співробітників закладів професійно-технічної освіти
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов, виступаючі на фестивалі професій зазначив, що через війну попит на робітничі професії значно зріс, бо для відновлення зруйнованої інфраструктури, доріг, комунікацій та житла необхідні кваліфіковані фахівців - будівельників, електрики, слюсарі.
 
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«Дуже важливо проводити такі заходи, як цей, щоб наші діти обрали професію, де зможуть реалізувати свій потенціал. І сьогодні, коли ворог щодня знищує нашу інфраструктуру, енергетику, житлові масиви, я дуже хочу, щоби саме наші люди все це відбудували і зробили краще, ніж було. Впевнений, що так і буде», - наголосив мер.
 
Відзначив кращих співробітників закладів професійно-технічної освіти на фестивалі Проф-fest Ігор Терехов
 
Відзначив кращих співробітників закладів професійно-технічної освіти на фестивалі Проф-fest Ігор Терехов
 
Відзначив кращих співробітників закладів професійно-технічної освіти на фестивалі Проф-fest Ігор Терехов
 
Також Ігор Терехов вручив Подяки міського голови співробітникам закладів професійно-технічної освіти міста.
 
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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