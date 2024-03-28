28.03.2024 20:33 Дмитро Колонєй

Росія готується наступати у травні-червні: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський поінформував про плани агресора та який фактор використовує РФ для мобілізції.

Як повідомляє РЕДПОСТ , Президент України Володимир Зеденський дав інтервʼю CBS News, під час якого загасив, що РФ готує контрнаступ на травень-червень.

За його словами, попри нестачу артилерії українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті, але для подальшого стримування русні ЗСУ необхідні нові постачання озброєння, зокрема ЗРК Patriot та артилерії.

«Ситуація краща, ніж було два-три місяці тому, але важливо, що ми ділимося з партнерами усією інформацією і кажемо, що росія буде готувати контрнаступ. І це може бути кінець травня або червень», — сказав президент.

Володимир Зеленський в також наголосив, що Путін, не зважаючи на попередження США та Англії, не запобіг теракту в «Крокус-Холі». А зараз буде використовувати теракт для мобілізації проти України. «На себе взяла відповідальність у цих діях ІДІЛ. Навіть смішно, коли Росія спробувала спростувати те, що сказала ІДІЛ. Виглядає повною маячнею», - сказав Президент.