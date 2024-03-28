    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти вбили людину на Харківщині (фото)
28.03.2024  21:00   Дмитро Колонєй

Окупанти вбили людину на Харківщині (фото)

Правоохоронці Харківщини документують наслідки обстрілів трьох районів.

Згорів у будинку через ворожий удар чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ворог обстріляв Вовчанськ, селища Високий та села Курилівка.
 
  • 14:45 внаслідок удару по Вовчанську спалахнув приватний будинку, у якому згорів 59-річний господар.
  • 16:00 боєприпас загарбників влучив у приватні домогосподарства у Харківському районі. Поранена 71-річна бабуся у Високому. Пошкоджено понад 10 будинків, господарчі споруди. Попередньо, вибухнула ракета Х-35У.
  • 16:30 окупаційна армія за попередніми даними, керованою авіабомбою, вдарила по селу Курилівка. Постраждали дві жінки 56 та 58 років. Мешканки села від госпіталізації відмовилися.

Згорів у будинку через ворожий удар чоловік на Харківщині

 

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.03 Армія Росія готується наступати у травні-червні: Володимир Зеленський 28.03 Армія Росіяни завдали авіаційного удару по селищу Харківщини 28.03 Надзвичайні події та кримінал У Харкові триває ліквідація наслідків авіаудару по середмістю (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 