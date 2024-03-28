28.03.2024 21:00 Дмитро Колонєй
Окупанти вбили людину на Харківщині (фото)
Правоохоронці Харківщини документують наслідки обстрілів трьох районів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, ворог обстріляв
Вовчанськ, селища Високий та села Курилівка.
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14:45 внаслідок удару по Вовчанську спалахнув приватний будинку, у якому згорів 59-річний господар.
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16:00 боєприпас загарбників влучив у приватні домогосподарства у Харківському районі. Поранена 71-річна бабуся у Високому. Пошкоджено понад 10 будинків, господарчі споруди. Попередньо, вибухнула ракета Х-35У.
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16:30 окупаційна армія за попередніми даними, керованою авіабомбою, вдарила по селу Курилівка. Постраждали дві жінки 56 та 58 років. Мешканки села від госпіталізації відмовилися.
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