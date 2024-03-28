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28.03.2024  21:41   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники готуються до висаджування квітів

Стало відомо, де саме працювали харківські озеленювачі.

Висаджувати квіти готуються харківські комунальники

Як повідомляє РЕДПОСТ, СКП «Харківзеленбуд» готує міські клумби для висаджування квітів. Так, на клумбі біля Дзеркального струменя вони замінили близько 8 т ґрунту. Фахівці планують висадити там майже 7 тис. квітів.

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Висаджувати квіти готуються харківські комунальники

 

Тэги:  комунальники, квіти, харків
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