Харківські комунальники готуються до висаджування квітів

Стало відомо, де саме працювали харківські озеленювачі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, СКП «Харківзеленбуд» готує міські клумби для висаджування квітів. Так, на клумбі біля Дзеркального струменя вони замінили близько 8 т ґрунту. Фахівці планують висадити там майже 7 тис. квітів.
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Підвищена ясність думки, волеві рішення принесуть успіх у логічних справах.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
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