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28.03.2024  22:00   

Готуємо пісний форшмак із оселедця

Цікавий варіант відомого рецепту.

 
Як пише РЕДПОСТ, пропонуємо відмінний рецепт з рибою, але без яєць, молока чи вершкового масла.
 

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Пісний форшмак із оселедця

 

Продукти:

 
  • 1 оселедець,
  • 1 скибочка білого хліба,
  • 1 зубчик часнику,
  • 1 цибулина,
  • 1 зелене яблуко,
  • 100 мл води
  • 1 ст. оцту,
  • сіль,
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Розмочити хліб у воді
  2. Оселедець розібрати на філе.
  3. Довільно нарізати цибулю та яблука.
  4. Обсмажити цибулю до золотистості.
  5. Покласти всі інгредієнти в блендер
  6. Збити форшмак до однорідності.
 
Тэги:  рецепт, форшмак, закуска, риба, оселедець, цибуля
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