28.03.2024 22:00
Готуємо пісний форшмак із оселедця
Цікавий варіант відомого рецепту.
Як пише РЕДПОСТ
, пропонуємо відмінний рецепт з рибою, але без яєць, молока чи вершкового масла.
Пісний форшмак із оселедця
Продукти:
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1 оселедець,
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1 скибочка білого хліба,
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1 зубчик часнику,
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1 цибулина,
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1 зелене яблуко,
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100 мл води
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1 ст. оцту,
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сіль,
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спеції.
Покроковий рецепт приготування:
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Розмочити хліб у воді
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Оселедець розібрати на філе.
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Довільно нарізати цибулю та яблука.
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Обсмажити цибулю до золотистості.
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Покласти всі інгредієнти в блендер
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Збити форшмак до однорідності.
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