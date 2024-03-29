29.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 березня

У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря: вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Теплий день обіцяє теплу весну.

Птахи купаються в калюжах – до потепління.

Річки вийшли з берегів до врожайного року.