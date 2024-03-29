Прогноз погоди у Харкові на 29 березня

У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря: вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.
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У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно 29 березня відзначають незвичайне свято – День самопізнання.
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