18.02.2023 21:53 Дмитро Колонєй

Готуємо класичні картопляні драники на Масляну

Рецепт страви, яка є другою за важливістю після млинців на стародавньому святі.

Як пише РЕДПОСТ, починається тиждень Масляної, а однією з головних страв цього періоду є драніки, які завжди їли зі сметаною. При бажанні до них можна додати інші інгредієнти, наприклад, сир, гриби, свіжу зелень.

Що варто врахувати

Для більш яскравого смаку та аромату можна взяти трохи подрібненого часнику.

Якщо хочете одноріднішу консистенцію, можете використовувати дрібну тертку.

Готуйте драники так, щоб з'їсти їх одразу за один раз у гарячому вигляді. Коли полежать, смак драників не всім подобається.

Класичні картопляні драники

Продукти на 6 порцій:

картопля 800 гр

яйця 1 шт.

борошно пшеничне 3 стол.л.

цибуля 1 шт.

рослинна олія (для смаження) 100 гр

сіль за смаком

спеції сухі (краще меленого чорного перцю, сухий кріп або петрушку) за смаком

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Пошаговій рецепт приготування

Картоплю очистіть від шкірки та добре промийте від забруднень у проточній воді. Цибулю очистіть від лушпиння. Очищену картоплю та цибулю натріть на тертці. До тертих овочів додайте яйце, борошно, сіль та спеції. Все добре перемішайте, щоб вийшла однорідна маса. Сковороду розігрійте до гарячого стану. Налийте на неї трохи олії. За допомогою столової ложки викладіть трохи картопляної маси на сковороду і сформуйте овальні оладки. Обсмажуйте драники з двох боків на середньому вогні до апетитного золотистого кольору. Драніки повинні добре прожаритися. Готові драники подавайте у гарячому вигляді, доповнивши страву сметаною

Смачного!



