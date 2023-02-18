18.02.2023 21:53 Дмитро Колонєй
Готуємо класичні картопляні драники на Масляну
Рецепт страви, яка є другою за важливістю після млинців на стародавньому святі.
Як пише РЕДПОСТ, починається тиждень Масляної, а однією з головних страв цього періоду є драніки, які завжди їли зі сметаною. При бажанні до них можна додати інші інгредієнти, наприклад, сир, гриби, свіжу зелень.
Що варто врахувати
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Для більш яскравого смаку та аромату можна взяти трохи подрібненого часнику.
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Якщо хочете одноріднішу консистенцію, можете використовувати дрібну тертку.
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Готуйте драники так, щоб з'їсти їх одразу за один раз у гарячому вигляді. Коли полежать, смак драників не всім подобається.
Класичні картопляні драники
Продукти на 6 порцій:
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картопля 800 гр
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яйця 1 шт.
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борошно пшеничне 3 стол.л.
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цибуля 1 шт.
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рослинна олія (для смаження) 100 гр
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сіль за смаком
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спеції сухі (краще меленого чорного перцю, сухий кріп або петрушку) за смаком
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Пошаговій рецепт приготування
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Картоплю очистіть від шкірки та добре промийте від забруднень у проточній воді.
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Цибулю очистіть від лушпиння.
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Очищену картоплю та цибулю натріть на тертці.
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До тертих овочів додайте яйце, борошно, сіль та спеції.
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Все добре перемішайте, щоб вийшла однорідна маса.
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Сковороду розігрійте до гарячого стану.
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Налийте на неї трохи олії.
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За допомогою столової ложки викладіть трохи картопляної маси на сковороду і сформуйте овальні оладки.
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Обсмажуйте драники з двох боків на середньому вогні до апетитного золотистого кольору.
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Драніки повинні добре прожаритися.
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Готові драники подавайте у гарячому вигляді, доповнивши страву сметаною
Смачного!
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