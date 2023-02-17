17.02.2023 21:51 Дмитро Колонєй
Готуємо насичений узвар із фініків
Пропонуємо приготувати швидкий, смачний та корисний навпій.
Як пише РЕДПОСТ
, компот із фініків з яблуком та корицею – напій, з яким можна експериментувати - доповняти невеликою гілочкою м'яти, цедрою апельсина або лимона для аромату, різними відтінками смаку за допомогою невеликого обсягу, наприклад кислих яблук, кураги або апельсин.
Що варто врахувати
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Для рецепту краще вибрати натуральні матові фініки, які не оброблені цукром. а узвар вийде максимально корисним.
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Для збереження максимальної користі фініки краще опускати в киплячу воду і варити буквально кілька хвилин.
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Готовий узвар зберігати у холодильнику не більше доби.
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Для збереження максимальної користі небажано, щоб компот кипів понад 5 хвилин.
Насичений компот із фініків
Продукти на 4 порції:
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Фінік – 150 г
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Яблуко – 1 шт.
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Кориця – 0,5 ч.л.
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Вода – 1.5 л
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Цукор – за смаком (або мед)
Покроковий рецепт приготування
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Фініки та яблука ретельно вимити.
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У фініків видалити кісточки, нарізати навпіл або на 4 частини (якщо великі фініки).
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Воду довести до кипіння та опустити до неї фініки.
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У яблука видалити насіння та нарізати його великим кубиком.
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Нарізані яблука додати в узвар, довести до кипіння, проварити буквально пару хвилин і вимкнути вогонь.
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Додати в каструлю з компотом чисту паличку кориці (або 0,5 л меленої кориці) і залишити її на 15-30 хвилин.
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Потім паличку кориці можна дістати, щоб зберігся лише легкий аромат та відтінок смаку кориці.
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Для більш насиченого смаку та аромату залишити компот остигати самостійно.
Подавати компот теплим або охолодженим.
Якщо напій виявиться недостатньо солодким, можна додати цукор чи мед до смаку.
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