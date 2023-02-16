16.02.2023 21:58 Дмитро Колонєй
Оригінальний омлет з фаршем та коньяком
Незвичайний омлет, який можна перетворити на закуску.
Як пише РЕДПОСТ
, ця страва - нетрадиційний варіант омлету. До того ж його можна перетворити на закуску, якщо омлет, що остигнув, нарізати, наприклад, квадратиками.
Омлет з фаршем та коньяком
Продукти на 4 порції
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м'ясний фарш 500 г
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яйця 6 шт.
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шавлія за смаком
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борошно пшеничне 2 ст. л.
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молоко 1 ст. л.
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сіль за смаком
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перець чорний мелений за смаком
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коньяк 25 мл
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олія соняшникова 20 мл
Покроковий рецепт приготування
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Яйця збийте з молоком та невеликою кількістю солі.
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До суміші додайте м'ясний фарш, подрібнену шавлію та борошно.
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Влийте коньяк і добре перемішайте.
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Приправте перцем на свій смак.
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Форму змастіть олією, вилийте в неї яєчну суміш із фаршем.
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Запікайте 25-30 хвилин при температурі 180 ° C до золотистої скоринки.
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Коли омлет буде готовий, викладіть його на паперовий рушник перед подачею на стіл.
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Подавайте гарячим чи холодним залежно від уподобань
Смачного!
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