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16.02.2023  21:58   Дмитро Колонєй

Оригінальний омлет з фаршем та коньяком

Незвичайний омлет, який можна перетворити на закуску.

Як приготувати омлет з фаршем та коньяком
 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва - нетрадиційний варіант омлету. До того ж його можна перетворити на закуску, якщо омлет, що остигнув, нарізати, наприклад, квадратиками.
 

Омлет з фаршем та коньяком

 

Продукти на 4 порції

 

  • м'ясний фарш 500 г
  • яйця 6 шт.
  • шавлія за смаком
  • борошно пшеничне 2 ст. л.
  • молоко 1 ст. л.
  • сіль за смаком
  • перець чорний мелений за смаком
  • коньяк 25 мл
  • олія соняшникова 20 мл
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Яйця збийте з молоком та невеликою кількістю солі.
  2. До суміші додайте м'ясний фарш, подрібнену шавлію та борошно.
  3. Влийте коньяк і добре перемішайте.
  4. Приправте перцем на свій смак.
  5. Форму змастіть олією, вилийте в неї яєчну суміш із фаршем.
  6. Запікайте 25-30 хвилин при температурі 180 ° C до золотистої скоринки.
  7. Коли омлет буде готовий, викладіть його на паперовий рушник перед подачею на стіл.
  8. Подавайте гарячим чи холодним залежно від  уподобань
 
Смачного!
 
 
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Тэги:  рецепт, омлет, фарш, яйця, коньяк, молоко
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