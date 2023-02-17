17.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 лютого

Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці малохмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря -7°...-4°C (відчувається як -10°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-4°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-6°C (відчувається як -9°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

Туман тримається високо – на хорошу погоду, опускається на землю – до відлиги та снігу.

Гілки ялинки згинаються вниз – до снігопаду. Якщо гілки дивляться нагору – день буде ясним.

Пагони снігових "рослин" на склі піднімаються вгору – до зниження температури.

Ліс вдалині здається чорним – до тепла.

Студений день – шубу знову одягни.

У цей день у лісах багато лисиць.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.



