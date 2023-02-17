Прогноз погоди у Харкові на 17 лютого

Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці малохмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря -7°...-4°C (відчувається як -10°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Вдень малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-4°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-6°C (відчувається як -9°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
День вдалий для романтичних прогулянок, нових знайомств і любові: яскраві емоції допоможуть справити враження на протилежну стать і полегшити знайомство.
Ранок у Харкові очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів.
Щороку 17 лютого відзначається День спонтанного прояву доброти.
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