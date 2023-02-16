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16.02.2023  21:39   Дмитро Колонєй

Ми не будемо збавляти темпів відновлення Харкова після обстрілів - Ігор Терехов

Мер Харкова під час інтервью розповів, як працюють комунальники після ударів окупантів.


ФОТО: НАКИПІЛО
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов під час інтерв’ю медіагрупі "Накипіло" підкреслив: 
 
"Ми не будемо збавляти темпів відновлення після обстрілів. Бо це Харків, це наше місто. Це перш за все. Що стосується фіксації наслідків обстрілів правоохоронними органами, вони фіуксують усе. Звертаюсь я чи ні, щоб вони швидше це робили? Так, звертаюсь. Повинні попрацювати і фахівці МЧС - мінери. Можуть бути снаряди, які не розірвалися. Ми це вже проходили. Після цього вони інформують нас, що можна працювати комунальникам", - розповів Ігор Терехов
 
Міський голова також додав, що коли він, голова МЧС та інщі виїжджають на місце ударів ворога, йде спілкування, мета якого - якнайшвидше прибрати наслідки обстрілу, бо від цього залежать емоції людей. Тих, хто живуть у місті, хто проходить.
 
"Коли був нещодавній "приліт" на вищій заклад, - пояснив Ігор Терехов, - "то приблизно о 12-й годині було багато людей, які прийшли та спостерігали, що сталося та що ми робимо. І коли люди бачуть, що працюють комунальні служби, розбираються разом з МЧС завали, вичищаються дороги, що йде відновлення, життя, це дуже важливо для людей." - зазначив мер Харкова.
 

 


Тэги:  ігор терехов, обстріли, харків
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