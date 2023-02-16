16.02.2023 19:27 Віталій Хінєвич

Ігор Терехов розповів про умови безкоштовного проїзду в громадському транспорті Харкова

Безкоштовний проїзд у Харкові дотується з міського бюджету, щоб люди могли вільно користуватись послугами громадського транспорту.



ФОТО: НАКИПІЛО

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі радіо «Накипіло», передає РЕДПОСТ

Мер міста повідомив, що через повномасштабне вторгнення росії в Україні багато людей втратили роботу. Цей фактор став одним із тих, чому в Харкові міський громадський транспорт перевозить пасажирів безкоштовно.

«Ніхто в жодному місті такого не робив. Війна. Багато людей зараз без роботи, без грошей. Я підрахував, що десь 30-50 гривень на день пасажири витрачали б за старим тарифом на проїзд. Нехай краще вони витратять ці гроші на дітей, себе, їжу», - зазначив Ігор Терехов.

У той же час міський голова зазначив, що робота міського громадського транспорту дотується із бюджету Харкова.

«Так, складно. Скільки часу буде безкоштовний проїзд? Доки вистачить можливостей. Коли не вистачатиме можливостей, тоді буде ясно, що баланс бюджету не може цього витримати, тоді я вийду до людей, скажу відверто про це», - резюмував Ігор Терехов.

Також Ігор Терехов зазначив, що йде робота щодо створення економічної моделі, яка дозволить оптимізувати бюджет Харкова для того, щоб проїзд у громадському транспорті був у доступних цінових рамках.



