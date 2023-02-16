16.02.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Росіяни будуть наступати на Україну раніше, ніж будуть готові - прогноз експертів

Такої думки дотримуються експерти США та Великої Британії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на 24 Канал, Росія розпочинає новий наступ на Сході України. Проте США та їхні союзники скептично ставляться до того, що Москва накопичила сили та ресурси для досягнення значних успіхів.

Росія збільшує кількість сил на кордоні з Україною та на окупованих територіях. Але, попри збільшення чисельності ворожої армії, західні союзники не бачать, що ці сили здатні проводити загальновійськові операції, необхідні для захоплення та утримання нової території.

За оцінками американських військових, російським військовим буде потрібен час до травня, щоб відновити достатню міць для тривалого наступу, але російське керівництво хоче діяти якнайшвидше.

Наразі США вважають ймовірним, що російські сили зроблять якийсь прорив раніше, ніж вони будуть готові.

На думку британців малоймовірно, що російські сили будуть особливо краще організовані, і тому малоймовірно, що вони досягнуть особливо великих успіхів, хоча вони, схоже, готові послати більше військ у м'ясорубку.

Оскільки наприкінці цього місяця війна наближається до своєї першої річниці, Україна продовжує чинити тиск на західних лідерів, щоб вони надали більш сучасну та далекобійну зброю для захисту та спротиву Росії. У січні США, Великобританія та Німеччина домовилися відправити сучасні бойові танки, але тепер Україна наполягає на винищувачах та ракетах великої дальності.

Цього місяця президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія зараз концентрує свої сили та готується до спроби помститися не лише Україні, а й вільній Європі та вільному світу. На його думку, новий російський наступ, передбачений його командирами в інтерв'ю в грудні, вже розпочався.



