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06.02.2023  16:57   Дмитро Колонєй

Військовий експерт розповів, коли Росія зможе наступати

Генерал-лейтенант Ігор Романенко проінформував, що РФ уже відправляє до місця зіткнення військові підрозділи.

Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами військового експерта Ігоря Романенка в ефірі каналу 24, залишилося не більше місяця для того, щоб Росія підготувала свій стратегічний резерв. Він переконаний, що незважаючи на готовність ЗСУ, ситуація зараз досить напружена. На багатьох напрямках тривають запеклі бої. Потрібно методично та регулярно знищувати ворога.
 
"Треба знищувати цю силу. І готуватися до майбутніх дій. Але захищатися, обороняти, а ще краще – згодом завершити стратегічну оборонну операцію та перейти до подальших контрнаступних дій", - переконаний генерал-лейтенант.
Для того, щоб у ЗСУ була реальна можливість піти в контрнаступ, потрібно істотно "знекровити" ворога, також накопичити свої достатні резерви для операції.
 
Росіяни вже зараз починають завозити деякі підрозділи ближче до зони бойових дій.
"2 мотострілецьку дивізію з навчального центру в Білорусі зірвали з підготовки та через територію Росії на лінію зіткнення дали. Перший пішов", – розповів військовий експерт.
 

Источник:   Знай.ua
 Тэги:  наступ, агрессия россии, україна
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