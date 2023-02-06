06.02.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

ЦНАПи Харкова внесли зміни щодо запису в електронну чергу

Записатися в електронну чергу можна ще до одного терпідрозділу ЦНАП.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова збільшили кількість місць для запису в електронну чергу для оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

Таким чином, записатися в електронну чергу можна ще до одного терпідрозділу ЦНАП – Холодногірського, який знаходиться за адресою: вул. Благовіщенська, 34.

Прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі через:

вебсайт за посиланням;

call-центр за номером 0800-57-34-34 (безкоштовний багатоланковий).

Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківському ЦНАПі влаштують дитячий куточок.



