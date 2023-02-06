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06.02.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

ЦНАПи Харкова внесли зміни щодо запису в електронну чергу

Записатися в електронну чергу можна ще до одного терпідрозділу ЦНАП.

ЦНАП Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова збільшили кількість місць для запису в електронну чергу для оформлення ID-картки та закордонного паспорта.
 
Таким чином, записатися в електронну чергу можна ще до одного терпідрозділу ЦНАП – Холодногірського, який знаходиться за адресою: вул. Благовіщенська, 34.
 
Прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі через:
 
  • вебсайт за посиланням;
  • call-центр за номером 0800-57-34-34 (безкоштовний багатоланковий).

Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківському ЦНАПі влаштують дитячий куточок.


Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  цнап, харьков, харків
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