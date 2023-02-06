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06.02.2023  17:37   Дмитро Колонєй

Комунальники відновлюють дахи будинків Харкова

Про хід ремонтних робіт поінформували у КП "Харківспецбуд".

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  КП "Харківспецбуд", в Основ'янському районі Харкова вживаються заходи з поточного утримання покрівель об'єктів житлового фонду. 
 
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За сприятливих погодних умов майстри підприємства обстежують покрівлі житлових будинків, де є скарги на протікання. Дрібні ремонтні роботи бригади намагаються виконати одразу.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав, що харківські комунальники ремонтують водоводи на 19 ділянках.
 
 

Тэги:  ремонт, дахи, харьков, харків
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