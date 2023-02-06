06.02.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі розпочали перепоховання загиблих від рук окупантів

Поховання відбуваються на міських цвинтарях. Витрати взяла міська влада.

Фото: Марії Малєвської

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку у Facebook Володимира Мацокіна, заступника Ізюмського міського голови.

Володимир Мацокін повідомив, що протягом одного дня відбувається поховання 10-12 тіл. Цей процес супроводжується у тісній взаємодії з родичами загиблих від рук окупантів.

Поховання відбувається на цвинтарях міста Ізюм, де дозволяє ситуація з мінуванням.

Скільки знадобиться часу на поховання тіл загиблих наразі невідомо.



