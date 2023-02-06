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06.02.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

В Ізюмі розпочали перепоховання загиблих від рук окупантів

Поховання відбуваються на міських цвинтарях. Витрати взяла міська влада.

Ізюм заховання
Фото: Марії Малєвської
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку у Facebook Володимира Мацокіна, заступника Ізюмського міського голови.
 
Володимир Мацокін повідомив, що протягом одного дня відбувається поховання 10-12 тіл. Цей процес супроводжується у тісній взаємодії з родичами загиблих від рук окупантів. 
 
Поховання відбувається на цвинтарях міста Ізюм, де дозволяє ситуація з мінуванням.
 
Скільки знадобиться часу на поховання тіл загиблих наразі невідомо.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в 2022 році на околиці Ізюма було виявлено масове поховання жертв російських окупантів.
 

Источник:   Володимир Мацокін
 Тэги:  харьков, харків, агрессия россии, ізюм
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