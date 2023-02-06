06.02.2023 18:19 Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік став опером при окупантах

Чоловік чекає на суд по звинуваченню у держзраді під Харковом.



Прокуратура

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 33-річний мешканець Ізюму під час окупації міста добровільно вступив до лав незаконного псевдоправоохоронного органу. Колаборант обійняв посаду «оперуповноваженого».

Після деокупації псевдополіціянта було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі обвинувачений перебуває рід вартою.

Його судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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