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06.02.2023  18:19   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік став опером при окупантах

Чоловік чекає на суд по звинуваченню у держзраді під Харковом.


Прокуратура
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 33-річний мешканець Ізюму під час окупації міста добровільно вступив до лав незаконного псевдоправоохоронного органу. Колаборант обійняв посаду «оперуповноваженого».
 
 
Після деокупації псевдополіціянта було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі обвинувачений перебуває рід вартою.
 
Його судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. 
 
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про інспекторку поліції робила кар‘єру при окупантах на Харківщині.
 
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Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, харьков, харків
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