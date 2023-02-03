03.02.2023 15:59 Дмитро Колонєй
Інспекторка поліції робила кар‘єру при окупантах на Харківщині
Жінку на Харківщині підозрюють у держзраді.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, старший інспектор сектору кадрового забезпечення Куп’янського райвідділу під час окупації смт Шевченкове перейшла на бік окупантів:
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обійняла посаду «и.о. инспектора отделения по работе с личным составом» у так званому «УВД ВГА Харьковской области».
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отримала в управління від керівника незаконного правоохоронного органу автомобіль «УАЗ ПАТРИОТ».
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згодом обійняла посаду «старшего оперуполномоченного группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».
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за «служіння» російським загарбникам за місяць роботи отримала 43 000 російських рублів. Наступного місяця окупанти навіть підвищили заробітну плату підозрюваній на 2 тисячі російських рублів.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що харківський ділок обійшов санкції та постачав агресору комплектуючі для субмарин.
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