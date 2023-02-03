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03.02.2023  15:59   Дмитро Колонєй

Інспекторка поліції робила кар‘єру при окупантах на Харківщині

Жінку на Харківщині підозрюють у держзраді.

Робила кар‘єру при окупантах інспекторка поліції на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру,  старший інспектор сектору кадрового забезпечення Куп’янського райвідділу під час окупації смт Шевченкове перейшла на бік окупантів:
 
  • обійняла посаду «и.о. инспектора отделения по работе с личным составом» у так званому «УВД ВГА Харьковской области».
  • отримала в управління від керівника незаконного правоохоронного органу автомобіль «УАЗ ПАТРИОТ».
  • згодом обійняла посаду «старшего оперуполномоченного группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».
  • за «служіння» російським загарбникам за місяць роботи отримала 43 000 російських рублів. Наступного місяця окупанти навіть підвищили заробітну плату підозрюваній на 2 тисячі російських рублів. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківський ділок обійшов санкції та постачав агресору комплектуючі для субмарин.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, харьков, харків
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