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03.02.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

У житловому будинку Харківської області знайшли загиблу родину

Трагедія сталася у Лозівському районі.

Пожежа Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Рятувальники 3 лютого об 11:32 отримали від правоохоронців інформацію про те, що у приватному домоволодінні у селі Самійлівка знайдено тіла 4 осіб.
 
Загиблими виявився чоловік 1958 року народження, його дружина 1964 року,  та їхній син 1981 року народження. Також було виявлено чоловіка 1980 року народження.
 
За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок отруєння чадним газом.
 
Відбулося загоряння стільця та підлоги на площі 1 квадратного метра. Пожежа самоліквідувалася.
 
На місці події працювала слідчо-оперативна група та рятувальники.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік задушив свого брата.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харьков, харків
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