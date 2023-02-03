03.02.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові будинки радянських часів будуть модернізовані

Зокрема для підвищення енергоефективності у будинках покращать теплоізоляцію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що за словами Ігоря Терехова, для підвищення енергоефективності у будинках покращать теплоізоляцію, для збільшення площі – модернізують модульні надбудови, а також запровадять на рівні кварталу виробництво відновлювальної енергії.

«Реконструкція житла просуватиметься замкнутим циклом з використанням місцевої промисловості та з переробкою сміття. Житлові квартали розглядатимуться як частина цього проєкту. Для дослідження буде обрано три житлові квартали», - повідомив Ігор Терехов.

Також мер зазначив, центр Харкова буде відновлено з повагою до минулого. Крім того, цьому району буде надано нове життя завдяки новій знаковій архітектурній пам'ятці в існуючій будівлі та редизайну ключових громадських місць з урахуванням їхньої історії.



