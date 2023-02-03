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03.02.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові будинки радянських часів будуть модернізовані

Зокрема для підвищення енергоефективності у будинках покращать теплоізоляцію.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що за словами Ігоря Терехова, для підвищення енергоефективності у будинках покращать теплоізоляцію, для збільшення площі – модернізують модульні надбудови, а також запровадять на рівні кварталу виробництво відновлювальної енергії.
 
«Реконструкція житла просуватиметься замкнутим циклом з використанням місцевої промисловості та з переробкою сміття. Житлові квартали розглядатимуться як частина цього проєкту. Для дослідження буде обрано три житлові квартали», - повідомив Ігор Терехов. 
 
Також мер зазначив, центр Харкова буде відновлено з повагою до минулого. Крім того, цьому району буде надано нове життя завдяки новій знаковій архітектурній пам'ятці в існуючій будівлі та редизайну ключових громадських місць з урахуванням їхньої історії. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, на що зроблять акцент при відновленні Харкова.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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