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03.02.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

Фахівці розрахували, що в Харкові може жити понад 2 мільйони людей

Оновлюючи Генеральний план розвитку Харкова, фахівці розраховули кулькість населення міста.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов на прес-зустрічі з пропозицій щодо внесення змін у Генплан повідомив, що чисельність міста складатиме від 2 до 2,5 мільйона мешканців.
 
«Ми усі впевнені у нашій перемозі. Харків – дуже знакове місто для України, Європи і всього світу. Тому ми розраховуємо на чисельність у 2-2,5 мільйона мешканців міста разом зі студентами, які навчатимуться у наших вишах та технікумах. Можливо, з часом буде ще більше», - зазначив мер. 
 
Своєю чергою британський архітектор Норман Фостер зауважив, що після пережитих випробувань місто має стати ще сильнішим та привабливішим.
 
«Історично у часи кризи люди, звичайно ж, тікали з міст. Але уроки історії показують, що місто завжди відроджується з кризи. Місто завжди відновлюється, стає краще, сильніше. І це ми і обговорюємо, створюючи Генеральний план. Тому що очікуємо, що місто в майбутньому стане кращим, більш привабливим, стане соціальним магнітом, який буде спонукати людей повертатися», - зазначив Норман Фостер.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Генеральному плані міста Харкова створюють нову транспортну систему.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, населення, харків
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