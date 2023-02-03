03.02.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Фахівці розрахували, що в Харкові може жити понад 2 мільйони людей

Оновлюючи Генеральний план розвитку Харкова, фахівці розраховули кулькість населення міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Харківський міський голова Ігор Терехов на прес-зустрічі з пропозицій щодо внесення змін у Генплан повідомив, що чисельність міста складатиме від 2 до 2,5 мільйона мешканців.

«Ми усі впевнені у нашій перемозі. Харків – дуже знакове місто для України, Європи і всього світу. Тому ми розраховуємо на чисельність у 2-2,5 мільйона мешканців міста разом зі студентами, які навчатимуться у наших вишах та технікумах. Можливо, з часом буде ще більше», - зазначив мер.

Своєю чергою британський архітектор Норман Фостер зауважив, що після пережитих випробувань місто має стати ще сильнішим та привабливішим.

«Історично у часи кризи люди, звичайно ж, тікали з міст. Але уроки історії показують, що місто завжди відроджується з кризи. Місто завжди відновлюється, стає краще, сильніше. І це ми і обговорюємо, створюючи Генеральний план. Тому що очікуємо, що місто в майбутньому стане кращим, більш привабливим, стане соціальним магнітом, який буде спонукати людей повертатися», - зазначив Норман Фостер.



