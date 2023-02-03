03.02.2023 16:46 Дмитро Колонєй

Вчені з'ясували, що привезли вікінги до Європи

На кораблях норманів були далеко не лише бородаті воїни.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Guardian, експерти, які вивчають кремовані останки в Дербіширі, пов'язані з великою армією вікінгів, що вторглася в Англію в 865 році нашої ери, знайшли свідчення того, що тварини і люди подорожували Балтійським щитом — географічною область , що охоплює Фінляндію та деякі частини Норвегії, Швеції та Росії.

"Це перший науковий доказ того, що вікінги привезли з собою своїх тварин зі Скандинавії", - сказав професор Джуліан Річардс, співавтор дослідження з Йоркського університету.

Це єдине відоме великомасштабне місце кремації вікінгів на Британських островах, пов'язане з великою армією вікінгів, яка провела зиму 873-874 років нашої ери у сусідньому Рептоні. Попередні роботи в кургані виявили кістки, що належать двом дорослим та дитині, а також собаці, коні та іншій тварині — можливо, свині.

Вивчення співвідношення ізотопів стронцію в людських останках і порівняння його з таким у рослинах у цьому районі може пролити світло на те, чи могла людина проживати там, де вона була похована.

Співвідношення ізотопів стронцію у грунті відбиває склад гірських порід під нею. Коли стронцій потрапляє в харчовий ланцюг, він включається до нашого організму, замінюючи частину кальцію в наших зубах та скелетах. У разі кісток цей процес продовжує відбуватися протягом усього життя.Річардс сказав, що коні та собаки були символами статусу в традиції вікінгів і, можливо, були кремовані разом із власником для використання після смерті у Валгаллі, хоча присутність свині менш очевидна. Хоча це могло бути від худоби, інша можливість полягає в тому, що кістка була частиною амулету.

Професор Джудіт Йеш з Ноттінгемському університету зазначила, що дослідження підтверджує думку про те, що велика армія вікінгів була скоріше мобільною, озброєною спільнотою, ніж армією, і проливає світло на кораблі, які вони можуть використати. було використано.

"Мої власні дослідження давньоскандинавського словника кораблів показують, що довгі бойові кораблі, які ми вважаємо типовими кораблями вікінгів, з'явилися на століття або близько того пізніше", - сказав Йеш.

«У дев'ятому столітті кораблі, які перетинали Північне море, були ширшими і глибшими і могли перевозити значний вантаж, у тому числі худобу, як [літературні та археологічні дані свідчать], що вони робили це, коли люди оселилися в Ісландії якраз у цей час ».



