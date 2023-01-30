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30.01.2023  14:19   Дмитро Колонєй

Вчені з'ясували, як зародилося життя на Землі

Відкриття зробили американські та англійські дослідники.

Катастрофа спричинила зародження життя на Землі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Daily Mail, вчені з Массачусетського технологічного інституту та Імперського коледжу Лондона зробили відкриття, пов'язане із таємницею зародження життя на нашій планеті. В результаті нового дослідження з'ясувалося, що заклала основи життя на Землі катастрофа 4,6 мільярда років тому. З нашою планетою зіткнулися метеорити – величезні вогняні кулі із зовнішніх регіонів Сонячної системи.
 
Ці древні метеорити містили вуглецевий хондрит, що складається з калію та цинку - "будівельних блоків" для життя:
  • Калій допомагає виробляти клітинні рідини,
  • Цинк життєво важливий для створення ДНК
"Наші дослідження доповнюють і підтверджують результати один одного декількома способами", - сказала провідний автор дослідження доктор Ніколь Ні. «Серед помірно летких елементів калій є найменш летючим, а цинк — одним із найбільш летких елементів».
 
Команда виявила, що це космічні камені становлять десять відсотків космічних каменів, які врізалися в планету під час її народження. Інші 90 відсотків були отримані з невуглецевого (NC) матеріалу внутрішньої частини Сонячної системи.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про те, як в Індії жителі маленького села відкопали стародавнє місто.
 

Источник:   Daily Mail
 Тэги:  вибух, катастрофа, метеорит, загадка, життя на землі
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