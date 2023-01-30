30.01.2023 14:13 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів, як планують відновлювати зруйнований ракетним ударом будинок в центрі Харкова

У будинку в центрі Харкова, куди ввечері 29 січня прилетіла російська ракета, планується частковий демонтаж, а потім відновлення будівлі.



РЕДПОСТ

Про це з міста події розповів кореспонденту РЕДПОСТ Харківській міський голова Ігор Терехов. Мер зазначив, що зруйнований ракетою під’їзд будинку треба буде розібрати, щоб потім заново відбудувати.

«Частково буде демонтований цій під'їзд. Тобто ми будемо відновлювати його - спочатку розбирати, а потім будувати заново», – сказав Ігор Терехов.

Щодо іншіх підїздів, там нема глобальних руйнувань, тому демонтаж навряд чи знадобиться. Наразі в даний час там відновлюють комунальні послуги.



«В інших під'їздах зарай йдуть комунальні роботи, ми будемо візновлоювати теплопостачання, водопостачання і енергопостачання. Крім того, до кінця цього дня або завтра у будинку планується відновити газопостачання та світло», – прокоментував роботи мер Харкова.



Тим, кому потрібне тимчасове житло, у міста є можливість його надати. Відселенням мешканців будинку зараз займаються відповідні служби. Бажання отримати місце тимчасового проживання висловили сім мешканців будинку, усі дорослі. Мер зазначив, що на час прильоту ракети у будинку проживало небагато мешканців.



«У нас є гуртожитки для відселення цих людей, тому робота йде», – резюмував Ігор Терехов.



З родиної загиблої жінки зараз працюють спеціалисти, місто, як завжди у таких ситуаціях, надасть допомогу.



Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 січня в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області.

Читайте всі новини по темі ракетного удару по житловому будинку в центрі Харкова.



