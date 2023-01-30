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30.01.2023  14:10   Віталій Хінєвіч

Комунальники відновлюють роботу ліфтів у Харкові

Протягом доби було відновлено роботу шести підйомників.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Фахівці КСП «Харківміськліфт» постійно ведуть ремонтно-відновлювальні роботи обладнання ліфтів та електромереж після аварій (у тому числі після обстрілів), усувають причини короткочасних непередбачених зупинок ліфтів та наслідки відключень світла, виконують заявки мешканців. 
 
Так, з 25 по 26 січня фахівці відновили роботу 6-ти ліфтів: 2-х у Шевченківському та Холодногірському районах (не працювали з технічних причин), 2-х у Слобідському (через залиття) та ще 2-х у Салтівському районі (через вандалізм). Підприємство просить харків’ян дбайливо ставитись до ліфтового обладнання.                                                                                                     
 
Також 26 січня було опрацьовано 88 заявок з питань внутрішньобудинкових мереж, що надійшли від служби «15-62» та на підприємство. Також взято в роботу 132 звернення з питань роботи ліфтів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники за тиждень усунули 85 аварійних ситуацій на водоводах.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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