30.01.2023 14:10 Віталій Хінєвіч

Комунальники відновлюють роботу ліфтів у Харкові

Протягом доби було відновлено роботу шести підйомників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Фахівці КСП «Харківміськліфт» постійно ведуть ремонтно-відновлювальні роботи обладнання ліфтів та електромереж після аварій (у тому числі після обстрілів), усувають причини короткочасних непередбачених зупинок ліфтів та наслідки відключень світла, виконують заявки мешканців.

Так, з 25 по 26 січня фахівці відновили роботу 6-ти ліфтів: 2-х у Шевченківському та Холодногірському районах (не працювали з технічних причин), 2-х у Слобідському (через залиття) та ще 2-х у Салтівському районі (через вандалізм). Підприємство просить харків’ян дбайливо ставитись до ліфтового обладнання.

Також 26 січня було опрацьовано 88 заявок з питань внутрішньобудинкових мереж, що надійшли від служби «15-62» та на підприємство. Також взято в роботу 132 звернення з питань роботи ліфтів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники за тиждень усунули 85 аварійних ситуацій на водоводах.



